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Шевченко — Мёрфи: видео боя 26 сентября 2021

Шевченко — Мёрфи: видео боя турнира UFC 266
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В ночь на воскресенье, 26 сентября, в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся соглавный бой главного карда турнира UFC 266, в котором сошлись 33-летняя киргизская чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко и представительница США Лорен Мёрфи. Бой завершился победой Валентины Шевченко нокаутом на четвёртой минуте четвёртого раунда.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео боя Шевченко — Мёрфи на UFC 266.

Напомним, для Валентины это была уже шестая защита титула. Шевченко в смешанных единоборствах провела 25 боёв, в которых отпраздновала 22 победы и потерпела лишь три поражения. На счету Мёрфи 20 боёв, в которых она одержала 15 побед и допустила пять поражений.

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Валентина Шевченко в шестой раз защитила пояс, нокаутировав Лорен Мёрфи на UFC 266
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