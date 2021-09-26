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Видео полного боя Волкановски — Ортега 26 сентября 2021 на UFC 266

Видео полного боя Волкановски — Ортега на UFC 266
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Сегодня утром, в воскресенье, 26 сентября, в Парадайсе (США) на стадионе «Ти-Мобайл Арена» состоялся главный бой карда турнира UFC 266, в котором сошлись 32-летний австралийский действующий чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски и 30-летний представитель Австралии Брайан Ортега.

В результате поединка победа единогласным решением (49-46, 50-46, 50-44) досталась Александру Волкановски, который сумел защитить свой пояс.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео полного боя Волкановски — Ортега.

Всего в смешанных единоборствах Волкановски провёл 22 боя, в которых одержал 21 победу и потерпел 1 поражение. Ортега, в свою очередь, провёл 16 боев, отпраздновав 15 побед и потерпев 1 поражение.

Напомним, в соглавном бою вечера чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко провела бой с представительницей США Лорен Мёрфи, одержав победу нокаутом в четвёртом раунде. Для Валентины это была уже шестая защита титула.

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Валентина Шевченко в шестой раз защитила пояс, нокаутировав Лорен Мёрфи на UFC 266
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