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Ломаченко опубликовал первый пост после победы Усика над Джошуа

Ломаченко опубликовал первый пост после победы Усика над Джошуа
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко опубликовал первый пост на своей странице после победы своего близкого друга Александра Усика над Энтони Джошуа.

«Слава богу», — написал украинец, разместив фото Усика с чемпионскими титулами.

Соответствующий пост доступен на странице Ломаченко в «Инстаграме».

Напомним, поздней ночью 26 сентября Александр Усик встретился с Энтони Джошуа на арене «Тоттенхэм Хотспур». Украинец вчистую перебоксировал соперника и одержал победу по очкам. При этом в 12-м раунде он едва не нокаутировал соперника. Таким образом, Александр завоевал титулы по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжёлом весе и повторил достижение Эвандера Холифилда, который в прошлом после побед в крузервейте стал чемпионом и в хевивейте.

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