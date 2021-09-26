Виталий Кличко, Андрей Шевченко и Василий Ломаченко обсудили победу Усика. Фото

В ночь с 25 на 26 сентября в Лондоне проходил вечер бокса, в рамках которого встречались украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. Поддержать Усика приехали соотечественники: экс-тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко, бывший абсолютный чемпион мира по боксу в лёгкой весовой категории Василий Ломаченко и экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне мэр Киева Виталий Кличко.
После боя, во время обсуждения победы Усика, они попали в объектив камеры.
Фото можно посмотреть на странице Василия Ломаченко в «Инстаграме».
Напомним, благодаря победе над Энтони Усик завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
- 26 сентября 2021
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