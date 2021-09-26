В Федерации бокса России прокомментировали победу Усика над Джошуа

Генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа в титульном поединке в супертяжёлом весе.
«Александр просто красавец, он показал всю красоту бокса! И в 12-м раунде он мог отправить Джошуа в нокдаун, просто не хватило каких-то секунд. Саня молодец, он продемонстрировал всё могущество советской школы бокса.
При этом признаюсь, что эта победа для меня больше удивительна, чем предсказуема. Честно, думал, что победителем выйдет Джошуа, но этот результат я ни в коем случае не назову апсетом года, как многие могут это преподнести. Но для меня эта победа удивительная. Теперь они проведут реванш, и во втором поединке, на мой взгляд, Джошуа будет выглядеть по-другому», — приводит слова функционера официальный сайт Федерации бокса России.
- 26 сентября 2021
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