«Он что, бой не видел?» Усик удивился вопросу журналиста на пресс-конференции

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Александр Усик удивился вопросу журналиста на пресс-конференции после победы над Энтони Джошуа. Представитель СМИ попросил рассказать украинца, каков был его план на бой. Усик спросил у своего менеджера: «Он что, бой не видел?»

После Александр, пожав плечами, ответил максимально лаконично.

«Ну хорошо. План был в том, чтобы выйти, посмотреть, начать. Мы вышли, посмотрели, начали. Тут говорят, что уже 12-й раунд. Говорят — давай, вперёд. Я пошёл. Всё, раунд закончился. Говорят «и новый чемпион», я счастлив, сижу тут», — сказал Усик на пресс-конференции.

Напомним, это была 19-я победа Александра Усика на профессиональном ринге. Джошуа потерпел второе поражение.