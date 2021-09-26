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Леннокс Льюис: Усик показал свою родословную

Леннокс Льюис: Усик показал свою родословную
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Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Леннокс Льюис высказался о победе украинца Александра Усика в бою с британцем Энтони Джошуа. Украинец завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.

«Аплодирую Усику. Сегодня вечером мы стали свидетелями отличного тактического выступления. Для Джошуа это ещё не конец пути, но не нужно быть таким осторожным и ждать 8-го раунда, чтобы наконец включиться. Учись на этом, Энтони, и совершенствуйся.

Сегодня вечером Усик показал свою родословную. Чемпион среди любителей. Олимпийский чемпион. Абсолютный чемпион в тяжёлом весе, а ныне чемпион мира в супертяжах. Это стоило того, чтобы пройти такой долгий путь, так усердно работать и упорно добиваться поставленных целей», — написал Льюис в своём «твиттере».

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