Менеджер Яна: Пётр будет биться за временный титул — реванш со Стерлингом неизбежен

Саят Абдрахманов, менеджер бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна, прокомментировал отказ чемпиона UFC в легчайшем весе Алджэмейна Стерлинга проводить реванш с россиянином.
«К сожалению, наши опасения подтвердились, и Стерлинг снялся с боя. Он изначально не горел желанием драться с Петром, тем более в Абу-Даби. Он не один раз заявлял, что не хочет там выступать, и сейчас нашёл причину, чтобы сняться с боя. Пётр все равно выступит в эту дату и будет биться за временный титул, поэтому в будущем реванш со Стерлингом всё равно неизбежен. На данный момент мы дали предварительное согласие на нового соперника, поэтому ждём официальных бумаг», — приводит слова Абдрахманова пресс-служба бойцовского клуба «Архангел Михаил».
Напомним, минувшей ночью стало известно, что Стерлинг отказался от второго боя с Яном из-за травмы. Поединок должен был пройти 30 октября на турнире UFC 267.
- 26 сентября 2021
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