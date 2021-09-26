Александр Усик: хочу жить и жену чаще любить

Украинский боксёр Александр Усик рассказал о дальнейших планах. Минувшей ночью Александр одержал победу в бою с британцем Энтони Джошуа и стал чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. По словам Усика, он хочет больше времени проводить с семьёй.



«Хочу завоевать все четыре пояса, возить детей в школу, на тренировку, наблюдать, как они растут, сажать деревья, яблони поливать. Хочу заниматься сельским хозяйством. У меня, кстати, есть озёра. Жить хочу, жену чаще любить. Я с января вкалываю (в оригинале использовано более грубое слово. — Прим. «Чемпионата»)», — сказал Усик на пресс-конференции.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Напомним, это была 19-я победа Александра Усика на профессиональном ринге. Джошуа потерпел второе поражение.