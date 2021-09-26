А. Тищенко рассказал, за счёт чего Усик победил Джошуа

Двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко прокомментировал победу Александра Усика в бою с британцем Энтони Джошуа. Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. По словам Тищенко, Усику прийти к успеху помогла лучшая готовность, в том числе с тактической точки зрения.

«Бой мне понравился. Усик меня удивил в приятном смысле. Я отдавал предпочтение Джошуа. Но болел за нашего славянина, здорово, что всё так сложилось. Саша был лучше готов, была отличная работа ног. Джошуа не смог выдержать его темп. Плюс тактические моменты помогли.

Уровень бокса у Усика более талантливый изначально. Джошуа, конечно, хороший спортсмен, но изначально уровень Усика выше. Следующий бой? Объединение недостающих поясов. Ждать боя Фьюри-Уайлдер и встречаться с победителем», — сказал Алексей в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.