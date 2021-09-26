Энди Руис, побеждавший Джошуа, отреагировал на победу Усика

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энди Руис отреагировал на победу Александра Усика над Энтони Джошуа.

Американец мексиканского происхождения записал в «сториз» своего «инстаграма» небольшое видео, наложив на него короткую запись.

«Поздравляю, Александр Усик», — сказано в послании.

Напомним, Энди Руис стал первым боксёром, который победил Энтони Джошуа. Летом 2019 года он встретился с британцем и нокаутировал его в седьмом раунде. Уже в декабре того же года Руис дал Энтони реванш и проиграл ему единогласным решением судей.

Напомним, в ночь на 26 сентября по московскому времени Энтони Джошуа проиграл единогласным решением судей Александру Усику и лишился всех титулов.