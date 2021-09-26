Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Усик бил меньше Джошуа, но был заметно точнее его

Усик бил меньше Джошуа, но был заметно точнее его
Комментарии

Опубликована статистика поединка, в котором принимали участие украинский боксёр Александр Усик и представитель Великобритании Энтони Джошуа. Их бой прошёл в ночь на 26 сентября и закончился победой Александра.

Согласно подсчётам, Джошуа нанёс гораздо больше ударов (641-529), но уступил в точности. Если у Усика до цели доходило 148, то у Энтони количество попаданий было на отметке 123. Джебов у обоих прошло по 52, при этом украинец выбросил 309 подобных ударов, а британец — 427.

Примечательно, что силовых ударов больше нанёс Усик (220 против 214). Из них точными у Александра оказались 96, а у Энтони — 71.

Напомним, благодаря победе над Джошуа Усик завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Усик — новый чемпион мира. Джошуа деклассирован! Усик — новый чемпион мира. Джошуа деклассирован!
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021