Усик бил меньше Джошуа, но был заметно точнее его

Опубликована статистика поединка, в котором принимали участие украинский боксёр Александр Усик и представитель Великобритании Энтони Джошуа. Их бой прошёл в ночь на 26 сентября и закончился победой Александра.



Согласно подсчётам, Джошуа нанёс гораздо больше ударов (641-529), но уступил в точности. Если у Усика до цели доходило 148, то у Энтони количество попаданий было на отметке 123. Джебов у обоих прошло по 52, при этом украинец выбросил 309 подобных ударов, а британец — 427.



Примечательно, что силовых ударов больше нанёс Усик (220 против 214). Из них точными у Александра оказались 96, а у Энтони — 71.



Напомним, благодаря победе над Джошуа Усик завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.