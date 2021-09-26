Ковалёв обратился к Усику после его победы над Джошуа
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Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв разместил в своём официальном «инстаграме» новый пост, посвящённый победе украинца Александра Усика в поединке с британцем Энтони Джошуа. Сергей обратился к Александру, поздравив его с блестящим выступлением, добавив к сообщению их совместную фотографию.
«С большой победой тебя, Санчес», — написал Ковалёв.
Фотографию можно посмотреть на официальной странице Сергея Ковалёва в «Инстаграме».
Бой Усика и Джошуа продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт успеха в этом поединке Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
Новость по темеУсик бил меньше Джошуа, но был заметно точнее его
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