Ковалёв обратился к Усику после его победы над Джошуа

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBO Сергей Ковалёв разместил в своём официальном «инстаграме» новый пост, посвящённый победе украинца Александра Усика в поединке с британцем Энтони Джошуа. Сергей обратился к Александру, поздравив его с блестящим выступлением, добавив к сообщению их совместную фотографию.

«С большой победой тебя, Санчес», — написал Ковалёв.

Фотографию можно посмотреть на официальной странице Сергея Ковалёва в «Инстаграме».

Бой Усика и Джошуа продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт успеха в этом поединке Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.