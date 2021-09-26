Энтони Джошуа госпитализирован с подозрением на перелом глазницы

После поражения от украинца Александра Усика британский боксёр Энтони Джошуа был доставлен в больницу с подозрением на перелом глазницы. Об этом сообщил его промоутер Эдди Хирн.



«Не знаю, сломал ли он глазницу, но выглядит она неважно. Энтони сказал, что не мог видеть после девятого раунда. Было и впрямь ощущение, что силы оставили его», — приводит слова Хирна the Sun.

Бой Усика и Джошуа продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113. За счёт успеха в этом поединке Александр завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Ранее сообщалось, что Александр в течение боя бил меньше Энтони, однако был заметно точнее своего оппонента.