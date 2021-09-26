Россия выиграла скандальный ЧМ среди военнослужащих. Судьи хотели отдать золото Казахстану

На чемпионате мира – 2021 по боксу среди военнослужащих произошёл скандал. За золото в весовой категории до 52 кг сражались россиянин Дмитрий Двали и казахстанец Дамир Абдикадир. Несмотря на заметное преимущество представителя России, победителем был объявлен его соперник.

«3:2. Ну на такое я даже не знаю, что сказать. К сожалению, в наше время это часто встречается», — сказал в эфире боксёр Денис Лебедев, комментировавший бой.

Российская команда подала протест на судейство, который через некоторое время был единогласно удовлетворён независимой комиссией. Победителем был признан Двали, золото которого помогло России выиграть медальный зачёт.

Россия завершила турнир с четырьмя золотыми медалями, Казахстан – с тремя.