Усик боксировал в жёлто-синих перчатках со словами «Симферополь» и «Украина»

Украинский боксёр Александр Усик во время боя с представителем Великобритании Энтони Джошуа боксировал в в жёлто-синих перчатках. На одной из них было написано «Симферополь», на другой — «Украина».
Поединок Усика и Джошуа прошёл в ночь на 26 сентября. Александр одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. Это была 19-я победа Усика на профессиональном ринге. Джошуа потерпел второе поражение.
Фото можно посмотреть на странице Matchroom Boxing в «Твиттере».
Фото: Getty Images
Примечательно, что Александр в течение боя бил меньше Энтони, зато был точнее его.
Ранее стало известно, что Джошуа после боя был доставлен в больницу с подозрением на перелом глазницы. Об этом сообщил промоутер британского бойца Эдди Хирн.
- 26 сентября 2021
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