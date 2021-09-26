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Усик боксировал в жёлто-синих перчатках со словами «Симферополь» и «Украина»

Усик боксировал в жёлто-синих перчатках со словами «Симферополь» и «Украина»
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Украинский боксёр Александр Усик во время боя с представителем Великобритании Энтони Джошуа боксировал в в жёлто-синих перчатках. На одной из них было написано «Симферополь», на другой — «Украина».

Поединок Усика и Джошуа прошёл в ночь на 26 сентября. Александр одержал победу единогласным решением судей и стал чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO. Это была 19-я победа Усика на профессиональном ринге. Джошуа потерпел второе поражение.

Фото можно посмотреть на странице Matchroom Boxing в «Твиттере».

Фото: Getty Images

Примечательно, что Александр в течение боя бил меньше Энтони, зато был точнее его.

Ранее стало известно, что Джошуа после боя был доставлен в больницу с подозрением на перелом глазницы. Об этом сообщил промоутер британского бойца Эдди Хирн.

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