Валентина Шевченко жёстко ответила Хабибу в защиту ринг-гёрлз

Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала высказывание Хабиба Нурмагомедова по поводу ринг-гёрлз. Российский спортсмен ранее заявил, что ринг-гёрлз «самые ненужные люди в единоборствах».



«Красивые женщины – украшение любого мероприятия. Хочу, чтобы люди это знали. Ни у кого нет права называть их бесполезными. Они на том месте, на котором должны быть. Они здесь с самого начала. Когда вы приезжаете на любое мероприятие, вы видите красивых женщин. Вы наслаждаетесь этим, это же красиво, правильно? Такие женщины украшают всё», — приводит слова Шевченко MMAJunkie.



Напомним, в ночь на 26 сентября Шевченко в шестой раз защитила чемпионский титул, нокаутировав Лорен Мёрфи в четвёртом раунде.