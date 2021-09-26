Валентина Шевченко жёстко ответила Хабибу в защиту ринг-гёрлз
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Чемпионка UFC в наилегчайшем весе Валентина Шевченко прокомментировала высказывание Хабиба Нурмагомедова по поводу ринг-гёрлз. Российский спортсмен ранее заявил, что ринг-гёрлз «самые ненужные люди в единоборствах».
«Красивые женщины – украшение любого мероприятия. Хочу, чтобы люди это знали. Ни у кого нет права называть их бесполезными. Они на том месте, на котором должны быть. Они здесь с самого начала. Когда вы приезжаете на любое мероприятие, вы видите красивых женщин. Вы наслаждаетесь этим, это же красиво, правильно? Такие женщины украшают всё», — приводит слова Шевченко MMAJunkie.
Напомним, в ночь на 26 сентября Шевченко в шестой раз защитила чемпионский титул, нокаутировав Лорен Мёрфи в четвёртом раунде.
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