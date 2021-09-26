Александр Усик показал, как выглядит его лицо после боя с Энтони Джошуа

Украинский боксёр Александр Усик показал, как выглядит его лицо после выигранного поединка с Энтони Джошуа. Бой прошёл всю дистанцию — 12 раундов. Поединок состоялся в ночь на 26 сентября и закончился уверенной победой Александра. Благодаря победе Усик завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.
Фото: Канал Александра Усика в «телеграме»
Согласно подсчётам, Джошуа нанёс гораздо больше ударов (641-529), но уступил в точности. Если у Усика до цели доходило 148, то у Энтони количество попаданий было на отметке 123. Джебов у обоих прошло по 52, при этом украинец выбросил 309 подобных ударов, а британец — 427. Примечательно, что силовых ударов больше нанёс Усик (220 против 214). Из них точными у Александра оказались 96, а у Энтони — 71.
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