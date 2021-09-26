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Бой Александра Усика и Энтони Джошуа в Украине показывали только на платной основе

Бой Александра Усика и Энтони Джошуа в Украине показывали только на платной основе
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В ночь на 26 сентября в Лондоне состоялся бой тяжеловесов Александра Усика и Энтони Джошуа, завершившийся уверенной победой украинского спортсмена судейским решением. Благодаря победе Усик завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе.

Любопытно, что чемпионский поединок Усика в Украине можно было посмотреть только с помощью покупки трансляции, на бесплатных каналах его не показывали. В России бой Усик-Джошуа бесплатно показывал телеканал Рен-ТВ.

Согласно подсчётам, Джошуа нанёс гораздо больше ударов (641-529), но уступил в точности. Если у Усика до цели доходило 148, то у Энтони количество попаданий было на отметке 123. Джебов у обоих прошло по 52, при этом украинец выбросил 309 подобных ударов, а британец — 427. Примечательно, что силовых ударов больше нанёс Усик (220 против 214). Из них точными у Александра оказались 96, а у Энтони — 71.

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