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Александр Усик сделал подарок Илону Маску

Александр Усик сделал подарок Илону Маску
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Украинский боксёр Александр Усик сделал подарок знаменитому бизнесмену Илону Маску после выигранного боя с Энтони Джошуа. Усик подарил Илону Маску свой NFT-токен и костюм JAXET, в котором он выходит на поединок.

«Спасибо всем за поддержку! Идеальная ночь, чтобы выразить свое уважение Илону Маску и сделать особенный подарок – мой личный токен NFT и индивидуально разработанный костюм JAXET. Илон, чемпион зовёт», – написал Усик в своём «твиттере».

Благодаря победе Усик завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Согласно подсчётам, Джошуа нанёс гораздо больше ударов (641-529), но уступил в точности. Если у Усика до цели доходило 148, то у Энтони количество попаданий было на отметке 123.

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