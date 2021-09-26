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Ислам Махачев — Петру Яну: заодно мне тоже соперника найди

Ислам Махачев — Петру Яну: заодно мне тоже соперника найди
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Известный боец смешанных единоборств Ислам Махачев отметился в комментариях под постом Петра Яна в «Инстаграме». Ян попросил руководство UFC как можно скорее найти ему нового соперника взамен Алджэмейна Стерлинга.

«Заодно мне тоже найди», — написал Махачев под видео Яна.

Ранее Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9). В последнем бою Махачев уверенно победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться. Что касается дос Аньоса, то он отказался назвать Махачева «топовым бойцом».

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