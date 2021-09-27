«Рад знакомству». Хабиб выложил фото с Сергеем Кириенко

Известный боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов познакомился с первым заместителем руководителя администрации президента Российской Федерации Сергеем Кириенко.



«Рад был знакомству Сергей Владиленович», — написал Нурмагомедов в своём «инстаграме».

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.



Хабиб провёл за карьеру 29 поединков и не потерпел ни одного поражения. Нурмагомедов объявил об уходе из ММА в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Находясь в октагоне, Нурмагомедов сообщил, что этот бой был для него последним. Тогда Хабиб рассказал, что пообещал матери больше не драться после смерти отца и тренера Абдулманапа Нурмагомедова. После этого президент UFC Дана Уайт неоднократно пытался уговорить Хабиба вернуться, но тот отклонил все предложения.