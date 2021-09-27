Дос Аньос снялся с боя против Ислама Махачева
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе, бразильский боец Рафаэль дос Аньос не сможет принять участие в бою с россиянином Исламом Махачевым на турнире UFC 267. Об этом сообщил сам дос Аньос в своём «твиттере».
Причиной послужила травма бразильского бойца.
Ранее Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).
Напомним, ранее американский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджэмейн Стерлинг снялся с боя с российским бойцом Петром Яном, который должен был состояться на турнире UFC 267, который пройдёт в Абу-Даби в ночь с 30 на 31.
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