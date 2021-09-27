Махачев отреагировал на снятие дос Аньоса с их боя на турнире UFC 267

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев отреагировал на снятие бразильца Рафаэля дос Аньоса с турнира UFC 267. В рамках турнира они должны были провести бой, однако бразилец сообщил, что получил травму.

«Не верю, что ты опять травмирован», — написал Махачев в своём «твиттере».

Ранее Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).

Махачев ранее победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться. Что касается дос Аньоса, то он отказался назвать Махачева «топовым бойцом».