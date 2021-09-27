«У меня нет другого мужчины, оплачивающего мои счета». Дос Аньос жёстко ответил Махачеву

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Рафаэль дос Аньос ответил на высказывание россиянина Ислама Махачева, который ранее не поверил в то, что бразилец получил травму, из-за которой не сможет принять участие на турнире UFC.

«Ты действительно думаешь, что я бы подделал операцию? Оправляюсь от ещё одной ужасной травмы. В отличие от тебя, у меня есть семья, которая зависит от меня, и у меня нет другого мужчины, оплачивающего мои счета», — написал дос Аньос в своём «твиттере».

Махачев и дос Аньос должны были провести бой на турнире UFC 267.

Ранее Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).

Махачев ранее победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться. Что касается дос Аньоса, то он отказался назвать Махачева «топовым бойцом».