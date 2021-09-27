Усик показал видео тренировки за несколько минут до победного боя с Джошуа
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Украинский боксёр Александр Усик показал тренировку незадолго до боя с британцем Энтони Джошуа.
«За несколько минут до боя», — написал Усик в своём «инстаграме».
Посмотреть видео можно в «Инстаграме» Александра Усика.
Напомним, украинец победил Джошуа и завоевал титулы WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе. Бой продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи отдали победу украинскому боксёру — 116-112, 117-114, 115-113.
34-летний Александр Усик выступает в профессиональном боксе с 2013 года. На счету Александра 19 побед (в том числе 13 нокаутом) в 19 боях. 31-летний Джошуа выиграл 24 поединка (22 — нокаутом) и потерпел второе поражение в карьере.
Ранее Александр Усик показал, как выглядит его лицо после боя с Энтони Джошуа.
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