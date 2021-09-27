«Спасибо, чемпион! Поздравляю». Кормье выложил фото с Валентиной Шевченко

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал совместное фото с киргизской чемпионкой UFC в женском наилегчайшем весе Валентиной Шевченко.
«Валентина, ты являешься одним из лучших бойцов ММА независимо от пола. У меня к тебе осталась небольшая просьба. Можно сфотографироваться с чемпионом UFC?» – обратился Кормье к Шевченко после боя.
«Я получил своё фото! Спасибо, чемпион, и поздравляю!» – написал Кормье под фото.
Напомним, Шевченко победила нокаутом представительницу США Лорен Мёрфи на четвёртой минуте четвёртого раунда. Для неё это была уже шестая защита титула. Шевченко в смешанных единоборствах провела 25 боёв, в которых отпраздновала 22 победы и потерпела лишь три поражения. В активе Мёрфи 20 боёв, в которых она одержала 15 побед и допустила пять поражений.
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