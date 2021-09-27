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«Не искушайте меня лёгкими деньгами». Бен Аскрен — о возможном бое с Ником Диазом

«Не искушайте меня лёгкими деньгами». Бен Аскрен — о возможном бое с Ником Диазом
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Известный боец смешанных единоборств Бен Аскрен ответил на вопрос, хотел бы он встретиться с Ником Диазом. Ранее Диаз вернулся в октагон после шестилетнего перерыва, проиграв нокаутом Робби Лоулеру.

«Не искушайте меня предложением хорошо провести время и заработать лёгкие деньги», — написал Аскрен в «Твиттере».

Диаз не выходил в октагон с 2015 года. Тогда он уступил решением судей Андерсону Силве. Позднее результат был аннулирован из-за проваленного допинг-теста Силвы. В последний раз Диаз побеждал ещё в 2011 году, тогда он победил Би-Джей Пенна. Что касается Лоулера, то бывший чемпион UFC потерпел четыре поражения подряд. Последняя победа Робби датируется ещё 2017 годом, тогда он победил Дональда Серроне.

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