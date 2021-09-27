Александр Усик объяснил, почему общался на украинском языке на пресс-конференции

Боксёр Александр Усик объяснил, почему общался на украинском языке на одной из пресс-конференций перед боем с Энтони Джошуа.



«Что побудило разговаривать на украинском языке во время пресс-конференции? Ничего не побудило. Переводчица — прекрасная «жиночка», переводила мне на украинском языке, и я подумал, что будет как-то некрасиво выглядеть, если я ей буду отвечать по-другому. Может, она просто не знает русский язык, поэтому я отвечал на украинском языке.



Пояса прилетят недели через три. Их сделают, выгравируют дату, место, имена и они прибудут домой. Я обязательно выставлю в своих соцсетях, когда они приедут домой. Они уже скучают по Украине, говорят: Саня, забери нас»», — цитирует Усика Sport.ua.

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