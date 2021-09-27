Александр Усик объяснил, почему общался на украинском языке на пресс-конференции
Поделиться
Боксёр Александр Усик объяснил, почему общался на украинском языке на одной из пресс-конференций перед боем с Энтони Джошуа.
«Что побудило разговаривать на украинском языке во время пресс-конференции? Ничего не побудило. Переводчица — прекрасная «жиночка», переводила мне на украинском языке, и я подумал, что будет как-то некрасиво выглядеть, если я ей буду отвечать по-другому. Может, она просто не знает русский язык, поэтому я отвечал на украинском языке.
Пояса прилетят недели через три. Их сделают, выгравируют дату, место, имена и они прибудут домой. Я обязательно выставлю в своих соцсетях, когда они приедут домой. Они уже скучают по Украине, говорят: Саня, забери нас»», — цитирует Усика Sport.ua.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Комментарии
- 27 сентября 2021
-
13:53
-
13:25
-
12:34
-
12:17
-
11:02
-
10:19
-
09:50
-
09:50
-
06:53
-
05:14
-
04:55
-
04:10
-
03:50
-
03:32
-
00:00
- 26 сентября 2021
-
23:16
-
22:11
-
21:24
-
20:13
-
20:01
-
19:32
-
18:43
-
18:31
-
17:58
-
17:28
-
16:26
-
16:20
-
15:19
-
14:51
-
14:18
-
14:06
-
13:40
-
13:23
-
12:48
-
12:21
Партнерский контент