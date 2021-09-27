Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Александр Усик объяснил, почему общался на украинском языке на пресс-конференции

Александр Усик объяснил, почему общался на украинском языке на пресс-конференции
Комментарии

Боксёр Александр Усик объяснил, почему общался на украинском языке на одной из пресс-конференций перед боем с Энтони Джошуа.

«Что побудило разговаривать на украинском языке во время пресс-конференции? Ничего не побудило. Переводчица — прекрасная «жиночка», переводила мне на украинском языке, и я подумал, что будет как-то некрасиво выглядеть, если я ей буду отвечать по-другому. Может, она просто не знает русский язык, поэтому я отвечал на украинском языке.

Пояса прилетят недели через три. Их сделают, выгравируют дату, место, имена и они прибудут домой. Я обязательно выставлю в своих соцсетях, когда они приедут домой. Они уже скучают по Украине, говорят: Саня, забери нас»», — цитирует Усика Sport.ua.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

«Наш парень забрал пояса». Россия от души порадовалась за Усика «Наш парень забрал пояса». Россия от души порадовалась за Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021