Гвоздик — о хейте Усика на Украине: в нашей стране много людей, которых давит жаба

Известный украинский боксёр Александр Гвоздик поделился впечатлениями от победы своего соотечественника Александра Усика в поединке с Энтони Джошуа.



«Не все на Украине поддерживали Усика? Не знаю, кто его не поддерживал. Думаю, его поддерживали все адекватные украинцы. Если есть трезвый взгляд на вещи и человек называет фаворитом Джошуа, это не значит, что он не поддерживает Усика, если вы намекаете на мой прогноз.



В комментариях часть людей хейтит Усика? В нашей стране очень много людей, которых просто давит жаба. Думаю, это связано с этим. Это удивительно. Кроме спортсменов, и Александра в частности, кто ещё прославляет нашу страну? Нам похвастаться больше нечем. Какие ещё события нас прославляют? Всё остальное приносит нам как раз обратный эффект», — цитирует Гвоздика ua.tribuna.com.