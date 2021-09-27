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Гвоздик — о хейте Усика на Украине: в нашей стране много людей, которых давит жаба

Гвоздик — о хейте Усика на Украине: в нашей стране много людей, которых давит жаба
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Известный украинский боксёр Александр Гвоздик поделился впечатлениями от победы своего соотечественника Александра Усика в поединке с Энтони Джошуа.

«Не все на Украине поддерживали Усика? Не знаю, кто его не поддерживал. Думаю, его поддерживали все адекватные украинцы. Если есть трезвый взгляд на вещи и человек называет фаворитом Джошуа, это не значит, что он не поддерживает Усика, если вы намекаете на мой прогноз.

В комментариях часть людей хейтит Усика? В нашей стране очень много людей, которых просто давит жаба. Думаю, это связано с этим. Это удивительно. Кроме спортсменов, и Александра в частности, кто ещё прославляет нашу страну? Нам похвастаться больше нечем. Какие ещё события нас прославляют? Всё остальное приносит нам как раз обратный эффект», — цитирует Гвоздика ua.tribuna.com.

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