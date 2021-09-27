Бетербиев: Усик — фартовый, ему везде повезло. Но фортуна когда-нибудь заканчивается

Чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев поделился мнением о своём первом бое с Александром Усиком в любительском боксе.
«Я вам скажу, что мы с ним три раза встречались в нашей любительской карьере. Первый раз — когда была матчевая встреча в Калининграде между Украиной, Россией и Азербайджаном. Усика в последний момент на замену выпустили вместо человека, который со мной должен был драться. По-моему, Исмаил Силлах должен был на 81 кг, но они резко поменяли его, и тогда я выиграл у Усика на 81 кг. Хотя я готовился на правшу, но они в последний момент левшу выпустили. И тогда он ещё более прыгучий был, весил 81 кг. Но я выиграл у него, и вот вторая встреча была в Баку, третья — на Олимпиаде.
Я не умаляю его заслуг, но он фартовый. Ему повезло во многом. Везде повезло. И на Олимпиаде — он на три боя попал. Фартовый, но я не могу винить его за то, что ему повезло. А Усик не боксировал в первом бою, только на три боя попал. Но фортуна — она же тоже не всегда, она когда-то заканчивается», — цитирует Бетербиева «Спорт-экспресс».
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