Бетербиев — о своих боях с Усиком: он бегал от меня, хотя весил на 10 кг больше

Чемпион мира в полутяжёлом весе Артур Бетербиев вспомнил свои поединки с Александром Усиком в любительском боксе. Первую встречу выиграл россиянин, после чего дважды проиграл Усику.



«Когда пошёл бой с Усиком, между нами была минимум десяточка разницы в весе. Он сгонял на 91, а я даже близко не весил 91. У меня манера боя контактная, а в этой манере тягаться с человеком, который на 10 кг больше, тяжело. Но, тем не менее, эти рубки он мне проигрывал, эти обоюдки мне проигрывал. Человек бегал. А больше меня на 10 кг! А момент с нокдауном? Я бью ему в бок, а он показывает, что в спину! Ну беспредел же! Они нокдаун у меня забирают, баллы за него забирают и лишают балла. Вы думаете, когда мне дают минус два очка за такое, у меня настроение поднимается? Нет. А у него — поднимается. Он на 10 кг больше меня, а назад работал.



Если бы судьи дали справедливый счёт, равный, то бой был бы гораздо интереснее. Он хотя бы не прыгал и не бегал. Я тоже мог бы бегать весь бой. Если бы мне сказали, что для победы бегать надо, я бы тоже бегал, не шёл на него. Мне нужно было бы, чтобы он хоть немного пошёл на меня, а они ему такие баллы дали, что он бегал и не шёл.



Перед вторым боем на Олимпиаде я всё изменил, приехал в лучшей форме, чем когда был в Баку. Единственное, что не смог поменять, — это судей. Опять тот же лысый и его бригада. Вот это единственное, чего мы не смогли поменять. А остальное — я всё сделал там для победы. Лучше отбоксировал и должен был лучше отбоксировать. Чем Усик удивил? Хорошо двигается на ногах, постоянно в движении, в бегущую мишень тяжело попасть. Но на самом деле он ничем меня не удивил», — цитирует Бетербиева «Спорт-экспресс».