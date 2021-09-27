Махачев бросил вызов лучшим бойцам UFC и Флойду Мейвезеру

Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассказал о том, кого бы он хотел видеть своим соперником на турнире UFC 267 после того, как Рафаэль дос Аньос отказался от боя.



«Джастин Гэтжи, Дастин Порье, Тони Фергюсон, Бенеил Дариуш, Дэн Хукер, Майкл Чендлер или Флойд Мейвезер. Мне без разницы. 30 октября я буду в Абу-Даби», — написал Махачев в своём «твиттере».



Напомним, ранее Махачев остался без соперника из-за снятия бразильца Рафаэля дос Аньоса с турнира UFC 267.



Ранее Махачев поднялся на 5-е место в обновлённом рейтинге лёгкого веса UFC, обойдя Рафаэля дос Аньоса (который теперь на 7-м месте), а также Тони Фергюсона (6) и Конора Макгрегора (9).



Махачев ранее победил бразильца Тиаго Мойзеса. Поединок был остановлен после того, как россиянин успешно провёл болевой приём, заставив оппонента сдаться.