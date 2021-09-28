Стерлинг: Ян снимался с боя безо всякой причины

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался по поводу отмены боя с Петром Яном, который должен был пройти 30 октября на турнире UFC 267.
«Я снялся с боя, потому что не полностью выздоровел и не допущен к бою с медицинской точки зрения, но теперь „мне страшно“. Ян снимается с боёв без причины, и люди забывают, что такое случалось. Потому что „логика“, — написал в своём „твиттере“ Алджэмейн Стерлинг.
Ян снимался с боя с Алджэмейном Стерлингом на турнире UFC 256, этот поединок был перенесн на 259-й номерной турнир промоушена.
Напомним, Пётр Ян лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, который состоялся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта по московскому времени. В четвёртом раунде россиянин нанёс находившемуся в лежачем положении сопернику запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг в том эпизоде симулировал травму. На момент остановки боя Пётр лидировал по выигранным раундам со счётом 2:1. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
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