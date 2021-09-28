Жорж Сен-Пьер отреагировал на попадание в Зал славы UFC

40-летний канадский бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер отреагировал на введение в Зал славы американского промоушена.
«Всё ещё витаю в облаках после той чести, которой я удостоился в эти выходные. Я хотел бы поблагодарить всех, кто оказал такое большое влияние на мою карьеру на протяжении многих лет: мою семью, друзей, тренеров и партнёров по команде», — гласит пост Сен-Пьера в «Инстаграме».
Первый поединок в смешанных единоборствах Жорж Сен-Пьер провёл в январе 2002 года. В последний раз канадский спортсмен выходил в октагон в ноябре 2017 года, когда победил британца Майкла Биспинга. Всего на его счету 28 боёв в MMA, в которых он одержал 26 побед (в том числе восемь нокаутом) и потерпел два поражения.
Ранее Сен-Пьер признался, что испытывал страх перед первым поединком с экс-чемпионом лиги в полусреднем весе, членом Зала славы UFC Мэттом Хьюзом на турнире UFC 50 17-летней давности.
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