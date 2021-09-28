Стал известен соперник Алексея Олейника на UFC 270

Соперником российского бойца Алексея Олейника на UFC 270, который пройдёт в январе 2022 года, станет американский тяжеловес Грег Харди. Об этом сообщает MMA Junkie.

По информации источника, поединок запланирован на 22 января и пройдёт в рамках основного карда турнира UFC 270.

Напомним, Олейник подойдёт к этому противостоянию после трёх поражений подряд – от Деррика Льюиса, Криса Докоса и Сергея Спивака. При этом первые два боя россиянин проиграл досрочно, а последний единогласным решением судей. Харди в двух последних поединках потерпел досрочные поражения. Марчин Тыбура нокаутировал его во втором раунде, а Тай Туиваса – в первом.

Ранее белорусский боец ММА Андрей Орловский сказал, что среди российских бойцов Алексей Олейник и Виталий Минаков превосходят Александра Волкова.