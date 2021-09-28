У экс-звезды UFC Ронды Роузи родился первый ребёнок

Экс-звезда UFC Ронда Роузи, находящаяся замужем за бойцом Трэвисом Брауном, родила ребёнка. Пара назвала первенца Лаакеа Макалапуаокаланипу Браун.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ронды Роузи.

34-летняя Ронда Роузи одержала в MMA 12 побед и потерпела два поражения. Свой последний бой она провела в декабре 2016 года, уступив техническим нокаутом Аманде Нуньес на 48-й секунде боя. В 2018 году Ронда дебютировала на ринге в рестлинге и стала чемпионкой одного из двух главных брендов WWE, RAW, но в 2019 году уступила титул Ребекке Куин, выступающей под именем Бекки Линч.



38-летний Трэвис Браун имеет в послужном списке 18 побед, семь поражений и одну ничью. Браун проиграл последние четыре поединка. Свой заключительный бой он провёл в июле 2017 года, уступив Алексею Олейнику.