У экс-звезды UFC Ронды Роузи родился первый ребёнок

Экс-звезда UFC Ронда Роузи, находящаяся замужем за бойцом Трэвисом Брауном, родила ребёнка. Пара назвала первенца Лаакеа Макалапуаокаланипу Браун.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Ронды Роузи.
34-летняя Ронда Роузи одержала в MMA 12 побед и потерпела два поражения. Свой последний бой она провела в декабре 2016 года, уступив техническим нокаутом Аманде Нуньес на 48-й секунде боя. В 2018 году Ронда дебютировала на ринге в рестлинге и стала чемпионкой одного из двух главных брендов WWE, RAW, но в 2019 году уступила титул Ребекке Куин, выступающей под именем Бекки Линч.
38-летний Трэвис Браун имеет в послужном списке 18 побед, семь поражений и одну ничью. Браун проиграл последние четыре поединка. Свой заключительный бой он провёл в июле 2017 года, уступив Алексею Олейнику.
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