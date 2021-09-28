Александр Усик: естественно, я много кого огорчил своей победой над Джошуа

Украинский боксёр Александр Усик рассказал, почему не смог заснуть после победы в поединке с Энтони Джошуа. Напомним, Усик завоевал сразу четыре чемпионских пояса.



«После поединка, когда прошла пресс-конференция, процедура сдачи допинга, когда я уже приехал в гостиницу, пообщался с друзьями, принял душ и лёг, думал, что сейчас классно посплю. Но я ошибался.



Подумал, надо почитать, что пишут люди. Я очень благодарен каждому, кто меня поддерживал. Эта поддержка очень сильно ощущалась. Очень много видео мне показывали. Очень важная победа для нашей страны. Невзирая на то что это сделали мы, моя команда, это ещё и наша общая победа, каждого украинца. Естественно, много кого я огорчил этой победой», — рассказал Усик на пресс-конференции.