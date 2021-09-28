«Братан, это всё, что у тебя было». Знакомый Усика продал машину, чтобы поставить на него

Украинский боксёр Александр Усик рассказал, что его знакомый продал машину, чтобы поставить деньги на победу Александра. Усик оказался сильнее Энтони Джошуа единогласным решением судей, завоевав сразу четыре чемпионских пояса.



«Сколько людей на меня поставило? Знаю, что на меня очень сильно «лили». В меня сильно верили. У меня есть знакомые. Мне показали чек, человек продал машину и говорит — я просто поставил. Я ему говорю: «Братан, это всё, что у тебя было, ты зарабатывал этим». Он ответил, что хочет новую. Но, конечно, я говорю, что в таких вопросах надо сохранять холодную голову», — рассказал Усик на пресс-конференции.



Ранее украинский спортсмен рассказал, что обязательно отвезёт чемпионские пояса в Крым.

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