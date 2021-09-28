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«Побью Антоху дважды, класс». Промоутер рассказал, что Усик рад реваншу с Джошуа

«Побью Антоху дважды, класс». Промоутер рассказал, что Усик рад реваншу с Джошуа
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Иван Красюк, выступающий промоутером украинского боксёра Александра Усика, рассказал, что сторона Энтони Джошуа уже активировала пункт о реванше. Напомним, несколько дней назад Усик победил Джошуа единогласным решением судей и отобрал у него четыре чемпионских пояса.

«Реванш был прописан. Он уже активирован стороной Джошуа. Когда мы с Александром обсуждали вопрос о реванше, он даже не огорчился. Обрадовался, сказал: «Побью Антоху дважды, класс». У нас есть ограничения по времени, в рамках которых должен состояться реванш. Те даты, которые объявил Хирн, приблизительные, что это февраль-март, это действительно так. Зима, Киев, «Олимпийский». Если будет температура «+20», может получиться комфортно. Но помню первый поединок Александра на стадионе во Львове в октябре, было где-то «+5». Как бы то ни было, мы попробуем воспользоваться шансами провести реванш в Киеве», — рассказал Красюк на пресс-конференции.

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