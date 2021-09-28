«Отправляли к Илону Маску». Александр Усик рассказал о силе удара Энтони Джошуа

Украинский боксёр Александр Усик рассказал о силе удара Энтони Джошуа. Напомним, Александр уверенно победил британца в чемпионском бою единогласным решением судей. Благодаря победе украинский спортсмен стал чемпионом мира сразу по четырём версиям.



«Достаточно ощутимые удары, это можно увидеть и по моему лицу. Рассечение случилось после столкновения головами, а джеб потом доразбил бровь, но всё слава богу.



Не буду скрывать, были очень чувствительные удары по подбородку, по животу, которые на некоторое время отправляли меня к Илону Маску, но я очень быстро возвращался. Наверное, в бою адреналин так зашкаливает, что боль ощущаешь после. В ринге же ты сконцентрирован на своих действиях», — рассказал Усик на пресс-конференции.