Усик: украинских спортсменов критикуют за фото с россиянами немного больные люди

Украинский боец Александр Усик после боя с Энтони Джошуа поделился мнением о критике, которая обрушилась на нескольких его соотечественников после фото с российскими спортсменами.



«Почему власть наделяет себя правом критиковать спортсменов за фото с представителями России? Меня критикует? Это всё хайп, люди заражены хайпом, люди хотят, чтобы о них говорили. Я понимаю, о чём вы, и не хочу никаким образом рекламировать этих людей. Ну немного больные.



Где смотрел мой бой президент Зеленский, учитывая, что поединок не показывали на Украине? Не знаю, на каком ресурсе смотрел мой бой президент. Не работаю в сфере трансляций и не могу сказать что-то по этому поводу. Вопрос ни о чём. Я не могу ответить, не компетентен в этом», — рассказал Усик на пресс-конференции.