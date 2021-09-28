Вудли сделал тату на среднем пальце со словами «Я люблю Джейка Пола»

39-летний экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли сделал татуировку на среднем пальце со словами «Я люблю Джейка Пола». Об этом боец рассказал в своём «инстаграме», показав соответствующее фото.
Фото можно посмотреть на странице Тайрона Вудли в «Инстаграме».
Отметим, что такая татуировка была условием для организации реванша между Тайроном и блогером. Первый боксёрский поединок между ними состоялся в конце августа. Джейк тогда одержал победу раздельным решением судей.
Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время он провёл 28 поединков, из которых выиграл 19, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году он стал чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он был официально уволен из UFC.
Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В трёх предыдущих боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.
- 28 сентября 2021
-
18:38
-
17:57
-
16:59
-
15:52
-
14:51
-
14:28
-
14:00
-
13:12
-
13:04
-
12:31
-
12:25
-
11:57
-
10:41
-
10:25
-
09:49
-
07:24
-
03:31
-
00:36
- 27 сентября 2021
-
23:52
-
22:54
-
21:50
-
20:21
-
19:37
-
18:08
-
16:51
-
16:11
-
15:00
-
14:45
-
13:53
-
13:25
-
12:34
-
12:17
-
11:02
-
10:19
-
09:50