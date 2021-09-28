Вудли сделал тату на среднем пальце со словами «Я люблю Джейка Пола»

39-летний экс-чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли сделал татуировку на среднем пальце со словами «Я люблю Джейка Пола». Об этом боец рассказал в своём «инстаграме», показав соответствующее фото.

Фото можно посмотреть на странице Тайрона Вудли в «Инстаграме».

Отметим, что такая татуировка была условием для организации реванша между Тайроном и блогером. Первый боксёрский поединок между ними состоялся в конце августа. Джейк тогда одержал победу раздельным решением судей.

Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время он провёл 28 поединков, из которых выиграл 19, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году он стал чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он был официально уволен из UFC.

Для Джейка Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В трёх предыдущих боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.