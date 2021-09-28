Габдуллин: вклад Фёдора Емельяненко в развитие ММА в нашей стране огромен

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин поздравил легендарного российского бойца Фёдора Емельяненко с днём рождения.
«Поздравляю моего дорогого друга и брата с 45-летием! От всего сердца желаю ему здоровья, семейного благополучия, счастья, реализации задуманного, успехов и жизненных побед. Мировые любители единоборств научились произносить имя Фёдора, когда он завоевал Pride. Я хочу выразить ему сердечную благодарность от всех фанатов, спортсменов, тренеров и спортивных функционеров ММА по всей стране. Его вклад в набирающий популярность в нашей стране вид спорта огромен. Многие спортсмены, в том числе я, воспитывались и воспитываются на его боях», — приводит слова Габдуллина пресс-служба Союза ММА России.
Всего в смешанных единоборствах Емельяненко провёл 46 поединков. В них он одержал 39 побед, шесть раз проиграл, ещё одна схватка была признана несостоявшейся. Следующий поединок Фёдор проведёт 23 октября в Москве. Его соперником станет американец Тимоти Джонсон. Этот бой будет главным событием шоу.
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