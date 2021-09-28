«Я не травмирован». Стерлинг объяснил, почему отказался проводить реванш с Яном

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался об отмене боя с россиянином Петром Яном. Их поединок должен был пройти 30 октября на турнире UFC 267.
«Давайте проясним ситуацию. Я не травмирован, но моё положение неидеально. Речь идёт о шее! Сейчас я испытываю лучшие ощущения, чем когда-либо, просыпаясь по утрам. Я могу жить без боли, которая была у меня больше десяти лет.
Мне нравится делиться правдой со своими фанатами, которым в общем-то наплевать на здоровье бойцов. Тренировки проходят хорошо, но у меня не получается заставить тело пройти два раунда в спаррингах. Усталость и судороги всё ещё сохраняются, что, по словам моего хирурга, связано с тем, что нервные окончания до сих пор восстанавливаются после длительной травмы и всех операций, которые я перенёс. C этим я ничего не могу поделать. Да, можно рискнуть, но при этом можно пострадать ещё больше.
На самом деле изначально я хотел драться в декабре, но планы были сдвинуты. Моё тело всё ещё не слушается меня. Поэтому я попросил Яна об отсрочке. Я попросил его подождать, чтобы стать первым бойцом в UFC, который надерёт ему задницу», — написал Стерлинг в своём «инстаграме».
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