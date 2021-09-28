Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Я не травмирован». Стерлинг объяснил, почему отказался проводить реванш с Яном

«Я не травмирован». Стерлинг объяснил, почему отказался проводить реванш с Яном
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг высказался об отмене боя с россиянином Петром Яном. Их поединок должен был пройти 30 октября на турнире UFC 267.

«Давайте проясним ситуацию. Я не травмирован, но моё положение неидеально. Речь идёт о шее! Сейчас я испытываю лучшие ощущения, чем когда-либо, просыпаясь по утрам. Я могу жить без боли, которая была у меня больше десяти лет.

Мне нравится делиться правдой со своими фанатами, которым в общем-то наплевать на здоровье бойцов. Тренировки проходят хорошо, но у меня не получается заставить тело пройти два раунда в спаррингах. Усталость и судороги всё ещё сохраняются, что, по словам моего хирурга, связано с тем, что нервные окончания до сих пор восстанавливаются после длительной травмы и всех операций, которые я перенёс. C этим я ничего не могу поделать. Да, можно рискнуть, но при этом можно пострадать ещё больше.

На самом деле изначально я хотел драться в декабре, но планы были сдвинуты. Моё тело всё ещё не слушается меня. Поэтому я попросил Яна об отсрочке. Я попросил его подождать, чтобы стать первым бойцом в UFC, который надерёт ему задницу», — написал Стерлинг в своём «инстаграме».

Стерлинг опять сбежал от Яна. Так, может быть, его друг Двалишвили прикроет? Стерлинг опять сбежал от Яна. Так, может быть, его друг Двалишвили прикроет?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021