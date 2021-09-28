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Определился следующий соперник Петра Яна за титул временного чемпиона UFC

Определился следующий соперник Петра Яна за титул временного чемпиона UFC
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Стал известен следующий соперник бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна. Им стал американский боец UFC Кори Сэндхаген. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на собственный источник.

«Сэндхаген дал согласие. Бой будет за временный титул», — сказал собеседник агентства.

Ян должен был встречаться с чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом 30 октября на турнире UFC 267. Однако 25 сентября стало известно, что Стерлинг отказался от второго боя с Яном.

Пётр лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, состоявшимся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.

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