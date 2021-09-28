Определился следующий соперник Петра Яна за титул временного чемпиона UFC

Стал известен следующий соперник бывшего чемпиона UFC в легчайшем весе Петра Яна. Им стал американский боец UFC Кори Сэндхаген. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на собственный источник.
«Сэндхаген дал согласие. Бой будет за временный титул», — сказал собеседник агентства.
Ян должен был встречаться с чемпионом UFC в легчайшем весе Алджэмейном Стерлингом 30 октября на турнире UFC 267. Однако 25 сентября стало известно, что Стерлинг отказался от второго боя с Яном.
Пётр лишился чемпионского пояса UFC в поединке со Стерлингом, состоявшимся на турнире UFC 259 в ночь с 6 на 7 марта мск. В четвёртом раунде россиянин нанёс запрещённый удар коленом в голову находившемуся в лежачем положении сопернику. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде. На момент остановки боя Пётр лидировал со счётом 2:1 по выигранным раундам. Это второе поражение в карьере российского бойца, при этом на его счету 15 побед.
- 28 сентября 2021
-
21:58
-
21:44
-
20:43
-
19:32
-
18:38
-
17:57
-
16:59
-
15:52
-
14:51
-
14:28
-
14:00
-
13:12
-
13:04
-
12:31
-
12:25
-
11:57
-
10:41
-
10:25
-
09:49
-
07:24
-
03:31
-
00:36
- 27 сентября 2021
-
23:52
-
22:54
-
21:50
-
20:21
-
19:37
-
18:08
-
16:51
-
16:11
-
15:00
-
14:45
-
13:53
-
13:25
-
12:34