Появилась копия полицейского отчёта по задержанию Джона Джонса

В MMA Junkie приобрели копию полицейского отчёта по делу экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса. Бойца арестовала полиция Лас-Вегаса, предъявив ему обвинения в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля.



Согласно отчёту, инцидент произошёл в номере отеля, куда Джонс вернулся после встречи с друзьями, которую он провёл ночью. Когда его невеста попыталась покинуть номер, Джонс схватил её за волосы. Ссора, по словам девушки, была в присутствии их детей.



В рассказе охранника отеля отмечается, что впоследствии он заметил кровь у девушки. Когда он у неё спросил, всё ли с ней в порядке, она начала плакать. Затем девушка дала понять, что не чувствует себя в безопасности, после чего её вместе с детьми отвели в служебный офис. Оказавшись там, младший ребёнок Джонса попросил охрану вызвать полицию.



Согласно отчёту, полиция заметила следы крови на всей одежде девушки. А когда офицеры полиции вошли в номер, где произошла ссора, то обнаружили кровь и на простынях.