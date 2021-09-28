Появилась копия полицейского отчёта по задержанию Джона Джонса

В MMA Junkie приобрели копию полицейского отчёта по делу экс-чемпиона UFC в полутяжёлом весе Джона Джонса. Бойца арестовала полиция Лас-Вегаса, предъявив ему обвинения в домашнем насилии, нанесении телесных повреждений и взломе автомобиля.
Согласно отчёту, инцидент произошёл в номере отеля, куда Джонс вернулся после встречи с друзьями, которую он провёл ночью. Когда его невеста попыталась покинуть номер, Джонс схватил её за волосы. Ссора, по словам девушки, была в присутствии их детей.
В рассказе охранника отеля отмечается, что впоследствии он заметил кровь у девушки. Когда он у неё спросил, всё ли с ней в порядке, она начала плакать. Затем девушка дала понять, что не чувствует себя в безопасности, после чего её вместе с детьми отвели в служебный офис. Оказавшись там, младший ребёнок Джонса попросил охрану вызвать полицию.
Согласно отчёту, полиция заметила следы крови на всей одежде девушки. А когда офицеры полиции вошли в номер, где произошла ссора, то обнаружили кровь и на простынях.
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