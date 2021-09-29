Пол ответил Вудли, сделавшему тату «Я люблю Джейка Пола» на среднем пальце

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол отреагировал на решение экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли сделал татуировку на среднем пальце со словами «Я люблю Джейка Пола».



«Нет, не может быть, чтобы взрослый мужик сделал татуировку с надписью «Я люблю Джейка Пола»! Это мой официальный ответ Вудли, сделавшему тату», — сказал Пол в своём YouTube-канале.



Татуировка, которую сделал Вудли, была условием для организации реванша между ним и Джейком. Первый боксёрский поединок между ними состоялся в конце августа. Пол тогда одержал победу раздельным решением судей.



Для Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В трёх предыдущих боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.



Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время он провёл 28 поединков, из которых выиграл 19, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году он стал чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он был официально уволен из UFC.

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