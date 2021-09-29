Пол ответил Вудли, сделавшему тату «Я люблю Джейка Пола» на среднем пальце

Боксёр и видеоблогер Джейк Пол отреагировал на решение экс-чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли сделал татуировку на среднем пальце со словами «Я люблю Джейка Пола».
«Нет, не может быть, чтобы взрослый мужик сделал татуировку с надписью «Я люблю Джейка Пола»! Это мой официальный ответ Вудли, сделавшему тату», — сказал Пол в своём YouTube-канале.
Татуировка, которую сделал Вудли, была условием для организации реванша между ним и Джейком. Первый боксёрский поединок между ними состоялся в конце августа. Пол тогда одержал победу раздельным решением судей.
Для Пола этот бой стал четвёртым в карьере. В трёх предыдущих боях он нокаутировал Али Эсона Гиба, Нэйта Робинсона и Бена Аскрена.
Вудли выступал в UFC с 2013 по 2021 год. За это время он провёл 28 поединков, из которых выиграл 19, а ещё семь закончились для него поражением. В 2016 году он стал чемпионом промоушена в полусреднем весе, одержав победу нокаутом над Робби Лоулером. В апреле этого года он был официально уволен из UFC.
- 29 сентября 2021
-
00:33
- 28 сентября 2021
-
23:40
-
21:58
-
21:44
-
20:43
-
19:32
-
18:38
-
17:57
-
16:59
-
15:52
-
14:51
-
14:28
-
14:00
-
13:12
-
13:04
-
12:31
-
12:25
-
11:57
-
10:41
-
10:25
-
09:49
-
07:24
-
03:31
-
00:36
- 27 сентября 2021
-
23:52
-
22:54
-
21:50
-
20:21
-
19:37
-
18:08
-
16:51
-
16:11
-
15:00
-
14:45
-
13:53