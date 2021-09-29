Конору Макгрегору вручили ключи от города Майами

33-летний бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, ирландец Конор Макгрегор стал участником весьма необычного мероприятия – лично мэр Майами (США) вручил ему ключи от города, что говорит о признании его достижений в спорте.



«Макгрегор с ключами от города Майами!

Спасибо, мэр Суарес, за оказанную мне великую честь в присутствии моей семьи в качестве свидетелей. Это очень ценный момент моей жизни, которым я горжусь. Спасибо! Ваше гостеприимство и забота о моей семье и команде запомнятся навсегда. Дай бог здоровья тебе и этому великому городу! Пусть дух Майами живёт во всех нас», — гласит обращение Конора в публикации в «Инстаграме».

Пост доступен в «инстаграме» Конора Макгрегора.

В настоящее время Конор Макгрегор восстанавливается после перелома ноги, который он получил на состоявшемся в ночь с 10 на 11 июля мск турнире по смешанным единоборствам UFC 264. Соперником Конора был бывший временный чемпион лиги в лёгкой весовой категории, американец Дастин Порье. Победу Порье одержал ещё в первом раунде.