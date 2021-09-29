Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Опубликовано промо-видео к главному бою турнира UFC Вегас 38: Сантос – Уокер

Опубликовано промо-видео к главному бою турнира UFC Вегас 38: Сантос – Уокер
Комментарии

В ночь на воскресенье, 3 октября, в Лас Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» пройдёт турнир UFC Вегас 38, главным событием которого станет противостояние в полутяжёлой весовой категории – 37-летнего бразильца Тиаго Сантоса с 29-летним соотечественником Джонни Уокером.

«Чемпионат» предлагает вашему вниманию промо-видео к турниру UFC Вегас 38: Сантос – Уокер.

В основном карде турнира запланированы следующие бои:

  • Тиаго Сантос – Раян Спэнн
  • Кевин Холлэнд – Кайл Дакас
  • Алекс Оливейра – Нико Прайс
  • Миша Циркунов – Кристоф Джотко
  • Аспен Лэдд – Мэйси Чиассон.

Предварительный кард:

  • Джо Солекки – Джэрад Гордон
  • Антонина Шевченко – Кейси О'Нилл
  • Александр Хернандез – Майк Бриден
  • Бэт Коррейа – Кэрол Роса
  • Девонте Смит – Джейми Малларки
  • Дугас Сильва Де Андраде – Гаэтано Пиррелло
  • Стефани Эггер – Шанна Янг
  • Алехандро Перез – Джонни Эдуардо.
Новость по теме
Тиаго Сантос поддержал Куницкую после её поражения от Алданы
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021