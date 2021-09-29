Опубликовано промо-видео к главному бою турнира UFC Вегас 38: Сантос – Уокер
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В ночь на воскресенье, 3 октября, в Лас Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» пройдёт турнир UFC Вегас 38, главным событием которого станет противостояние в полутяжёлой весовой категории – 37-летнего бразильца Тиаго Сантоса с 29-летним соотечественником Джонни Уокером.
«Чемпионат» предлагает вашему вниманию промо-видео к турниру UFC Вегас 38: Сантос – Уокер.
В основном карде турнира запланированы следующие бои:
- Тиаго Сантос – Раян Спэнн
- Кевин Холлэнд – Кайл Дакас
- Алекс Оливейра – Нико Прайс
- Миша Циркунов – Кристоф Джотко
- Аспен Лэдд – Мэйси Чиассон.
Предварительный кард:
- Джо Солекки – Джэрад Гордон
- Антонина Шевченко – Кейси О'Нилл
- Александр Хернандез – Майк Бриден
- Бэт Коррейа – Кэрол Роса
- Девонте Смит – Джейми Малларки
- Дугас Сильва Де Андраде – Гаэтано Пиррелло
- Стефани Эггер – Шанна Янг
- Алехандро Перез – Джонни Эдуардо.
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