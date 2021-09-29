Опубликовано промо-видео к главному бою турнира UFC Вегас 38: Сантос – Уокер

В ночь на воскресенье, 3 октября, в Лас Вегасе (США) на стадионе «ЮЭфСи Апекс» пройдёт турнир UFC Вегас 38, главным событием которого станет противостояние в полутяжёлой весовой категории – 37-летнего бразильца Тиаго Сантоса с 29-летним соотечественником Джонни Уокером.



«Чемпионат» предлагает вашему вниманию промо-видео к турниру UFC Вегас 38: Сантос – Уокер.

В основном карде турнира запланированы следующие бои:

Тиаго Сантос – Раян Спэнн

Кевин Холлэнд – Кайл Дакас

Алекс Оливейра – Нико Прайс

Миша Циркунов – Кристоф Джотко

Аспен Лэдд – Мэйси Чиассон.

Предварительный кард:

Джо Солекки – Джэрад Гордон

Антонина Шевченко – Кейси О'Нилл

Александр Хернандез – Майк Бриден

Бэт Коррейа – Кэрол Роса

Девонте Смит – Джейми Малларки

Дугас Сильва Де Андраде – Гаэтано Пиррелло

Стефани Эггер – Шанна Янг

Алехандро Перез – Джонни Эдуардо.